РБК: крупный бизнес сдвинет выплату россиянам годовых премий на декабрь 2024 года

Предприятия различных секторов экономики рассматривают возможность переноса годовых премий и бонусов для сотрудников с начала 2025 года на декабрь 2024-го. Об этом сообщил РБК, основываясь на сведениях от источников в двух крупных компаниях.

Таким образом, на эти выплаты не будет распространяться новая налоговая система, которая вступает в силу с 1 января 2025 года.

Эксперты консалтинговой компании Ward Howell отмечают, что тенденция к переносу премий наблюдается во множестве крупных фирм, несмотря на их принадлежность к разным отраслям.

Около 25-30% компаний уже сделали этот шаг, как утверждает председатель совета директоров кадровой группы TopContact Артур Шамилов. Он прогнозирует, что к концу года число таких организаций может увеличиться, так как остается достаточно времени для принятия управленческих решений.

Шамилов подчеркивает, что в основном премии и бонусы переносит крупный частный бизнес, поскольку государственные учреждения обязаны учитывать результаты предыдущего года.

Напомним, что в новые изменения в налоговую систему предложили внести в Минфине. Налог на доходы физических лиц будет рассчитываться по прогрессивной шкале.

Граждане, которые получают в месяц в среднем до 200 тыс. руб., по-прежнему будут платить 13% от общего заработка. Ставку 15% введут для тех, кто зарабатывает от 2,4 до 5 млн руб.