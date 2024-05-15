Заплатят все, кроме бедняков: в России ждут повышения налогов

Новый министр финансов Антон Силуанов заявил, что в ближайшие дни правительство рассмотрит вопрос о переходе на прогрессивную шкалу налогообложения. Сейчас, как известно, ставка НДФЛ для всех одинаковая — 13%. Мы выяснили, каких изменений стоит ожидать.

Известный экономист Никита Кричевский предполагает, что ставку могут повысить для всех россиян, независимо от уровня дохода. Исключение сделают для людей с самым скромным заработком.

«Ранее повысить НДФЛ с 13 до 15 процентов предполагалось только для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год, больше 400 тысяч в месяц. А с начала этого года речь шла уже о планке в 1 миллион рублей, то есть о зарплате в 80 тысяч», — пояснил интернет- изданию «Подмосковье сегодня» профессор Кричевский.

Эксперт считает, что все эти граждане будут платить налог на доходы физических лиц по повышенной ставке.

Как напомнил Кричевский, подобных изменений в налоговой системе многие ожидали в последние несколько лет.

«Я не исключаю, что нижней планки доходов, после которой включается прогрессивный налог, не будет. И в перспективе все, кроме самых бедных категорий населения, станут платить НДФЛ в размере 15%», — добавляет экономист.

Он подчеркивает, что для некоторых налогоплательщиков такое повышение может оказаться очень ощутимым. По его мнению, целесообразно было бы повысить налоги на предметы роскоши, наследство, а также банковые вклады и дивиденды.

«Это именно то, с чего получают самые большие доходы богатые люди», — считает Кричевский.

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