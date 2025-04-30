РБК: планируемые доходы бюджета России резко сократились

В связи с падением цен на нефть Министерство финансов скорректировало прогноз по доходам от нефтегазовой отрасли и пересмотрело параметры дефицита бюджета в сторону увеличения. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на информацию, опубликованную на официальном сайте Минфина.

В публикации говорится, что Министерство финансов объявило о том, что 30 апреля на заседании кабинета министров был одобрен проект закона, предложенный ведомством, который вносит изменения в параметры федерального бюджета на 2025 год. Эти изменения были разработаны с учётом уточнённого прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год.

«Общие доходы федерального бюджета в 2025 году составят 38,5 трлн рублей вместо 40,3 трлн, планировавшихся осенью при подготовке бюджета. Дефицит в результате будет увеличен до 3,79 трлн рублей, или 1,7% прогнозируемого ВВП», — приводит информацию Минфина издание.

В первом квартале 2025 года в России был зафиксирован дефицит федерального бюджета в размере 2,2 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что годовой показатель инфляции в России может вырасти с 4,5% до 7,6%. Таков прогноз Министерства экономического развития. При этом ведомство ожидает ее снижения в 2026 году до 4%. На таком уровне инфляция будет сохраняться и в 2027–2028 годах.