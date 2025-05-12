РБК: профессор Сафонов предложил ввести НДФЛ для обеспеченных россиян-бездельников

Александр Сафонов, профессор Финансового университета, выступил с инициативой рассмотреть возможность введения фиксированного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для состоятельных неработающих граждан. Об этом передает РБК.

Специалист в области экономики охарактеризовал женщин, занимающихся домашним хозяйством, состоятельных людей, живущих на доход от инвестиций, а также детей из обеспеченных семей как «профессиональных тунеядцев».

По словам Сафонова, они, а также те, кто не имеет официального трудоустройства, получают социальные услуги, не внося никакого вклада в бюджет страны.

Сафонов предлагает ввести обязательные ежегодные взносы в систему ОМС и НДФЛ по ставке, рассчитанной на основе МРОТ, для тех, кого он называет «обеспеченными бездельниками».

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