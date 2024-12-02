РБК: Центробанк и Минюст ограничат взыскание долгов россиян в обход суда
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Банк России, Министерство юстиции и Федеральная нотариальная палата (ФНП) разрабатывают поправки к законодательству, которые могут ограничить возможности банков и коллекторов во взыскании долгов физических лиц через нотариальную исполнительную надпись, сообщил РБК.
По информации представителя Центрального банка, в августе президент РФ Владимир Путин дал поручение регулятору и правительству «обсудить вопрос информирования заемщиков» о процедурах долгового взыскания через нотариальные надписи и гарантировать клиентам право отказаться от подобного взаимодействия с кредиторами.
В рамках исполнения данного поручения Банк России планирует потребовать от банков включать в индивидуальные кредитные соглашения положения о согласии или отказе заемщика от взыскания долга через нотариальную исполнительную надпись.
Также банки будут обязаны публиковать сведения о таком методе взыскания долгов, сроки его осуществления и возможности обжалования нотариальной надписи, а также о праве заемщика отвергнуть применение данного метода.
Кроме того, с целью предотвращения недобросовестных практик обсуждается возможность отказа от взыскания просроченной задолженности через нотариальную исполнительную надпись в течение «периода охлаждения» и другие улучшения в интересах заемщиков.
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