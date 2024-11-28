ЦБ представил варианты изображений для купюры в тысячу рублей

Центробанк России показал, как могут выглядеть новые тысячерублевые купюры. Он анонсировал сразу десятки изображений, из которых россиянам надо будет выбрать одно. Об этом сообщило издание РБК.

До этого на эскизе новой купюры появлялся комплекс Казанского кремля. При этом разразился скандал, поскольку на церкви, бывшей в составе изображения, не было креста. После этого было разработано 40 новых вариантов того, что может появиться на купюре. Уже из них было отобрано 25 эскизов. На них изображены памятники, культурные объекты, музеи и учебные заведения из самых разных уголков России.

Для начала все эти варианты пройдут через экспертное обсуждение. Затем те, что не пройдут отбраковку, отправятся на открытое голосование граждан России. Голосование коснется исключительно оборотной стороны купюры. Лицевая сторона останется прежней, на ней показаны виды Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что Банк России приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила. Он не будет скупать ее до конца текущего года. Данная мера была принята для уменьшения волатильности финансовых рынков.