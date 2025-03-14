РБК: в «М.Видео-Эльдорадо» появились новые акционеры

Группа компаний «М.Видео-Эльдорадо» объявила о планах по докапитализации в размере 30 млрд руб. в 2025 году. Новые акционеры уже внесли 11,5 млрд руб., однако компания не раскрывает детали механизма и сроков этой докапитализации, пишет РБК.

В конце января 2025 года появилась информация о переговорах компании с одним из банков относительно возможной продажи сети. На данный момент «М.Видео-Эльдорадо» проводит аудит и активно обсуждает условия сделки с «Промсвязьбанком», однако сама компания предпочитает не комментировать эти данные.

Кроме того, «М.Видео-Эльдорадо» планируют произвести изменения в совете директоров и топ-менеджменте.

Как отмечает РБК, привлеченные средства акционеров необходимы для реализации новой стратегии, которую группа намерена внедрить в течение ближайших трех лет. Она включает открытие новых магазинов и закрытие убыточных точек и наращивание онлайн-продаж до 70% через углубление партнерств с маркетплейсами.

Эта стратегия также предусматривает экспансию в новые города и выход на рынки стран СНГ, создание производств техники под собственной маркой в сотрудничестве с партнерами из Китая и Белоруссии, расширение ассортимента товаров и услуг, развитие сервисного направления «М.Мастер» и повышение эффективности своей IT-инфраструктуры и клиентского сервиса.

Финансовые показатели «М.Видео-Эльдорадо» также обнадеживают — за девять месяцев 2024 года продажи выросли на 8% и составили 387 млрд руб. На конец сентября у «М.Видео-Эльдорадо» насчитывалось 1226 магазинов по всей России, а чистый долг группы достиг 79,3 млрд руб. против 83,4 млрд руб. годом ранее.

По данным издания, в конце февраля 2025 года новым генеральным директором компании стал Феликс Либ, который сменил на этом посту Билана Ужахова. Ужахов, в свою очередь, получил право распоряжаться 53,63% акций через МКООО «Эрикария» летом 2024 года.

Ранее сообщалось, что новым генеральным директором корпорации Intel стал Лип-Бу Тан.