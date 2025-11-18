Реальная зарплата дворников оказалась вдвое ниже данных рекрутинговых сайтов

Статистические отчеты о стремительном росте доходов дворников, которые якобы обогнали по зарплатам учителей, резко контрастируют с реальным положением дел. Исследование «Авито Работы» зафиксировало рекордный рост предложений по зарплате для этой профессии до 71,8 тыс. рублей, что на 56% выше прошлогодних показателей. Однако за сухими цифрами скрывается иная правда, которую знают сами работники. Об этом сообщают Argumenti.ru.

На практике большинство дворников, особенно в столице, получают на руки не более 35 тыс. рублей. Такой доход заставляет их искать дополнительные источники заработка, например, сбор и сдачу вторсырья в свободное от основной работы время. При этом профессия продолжает оставаться преимущественно занятием трудовых мигрантов из среднеазиатских республик, тогда как работников славянской внешности встретить практически невозможно. Исключением становятся лишь те, кто трудится в частных компаниях, обслуживающих бизнес-центры или клиники — их доход может достигать 100 тыс. рублей, но это скорее единичные случаи.

Данные других исследований подтверждают этот разрыв. По информации hh.ru, медианная зарплата дворников составляет 42,3 тыс. рублей при разбросе от 22,7 до 84,5 тыс. рублей. При этом независимые эксперты включают эту профессию в список самых низкооплачиваемых наряду с уборщиками, воспитателями и учителями, где реальный средний доход не превышает 32,6 тыс. рублей.

Таким образом, кажущийся рост благосостояния дворников оказывается статистической иллюзией. Вместо финансового прорыва представители этой профессии продолжают балансировать на грани выживания, а декларируемые в вакансиях суммы часто не соответствуют реальным выплатам, оставляя работников в условиях скрытой бедности и необходимости постоянного поиска подработок.

