В России число вакансий увеличилось почти в два раза перед зимним застоем

Российский рынок труда демонстрирует рекордную активность, открывая для соискателей уникальные возможности для карьерного роста. Согласно последним данным, количество вакансий в стране увеличилось в 1,6 раза по сравнению с началом осени, а предлагаемый уровень доходов вырос в среднем на 8%. Об этом сообщает радио Sputnik.

Как пояснила менеджер отдела бизнес-аналитики кадровой компании «Адвирос» Илона Платонова, текущий период характеризуется сезонной подготовкой работодателей к пиковому предпраздничному спросу. Именно это создает исключительные условия для трудоустройства, особенно для квалифицированных специалистов. Наибольший кадровый голод наблюдается в сферах торговли и рабочих профессий, где сохраняется устойчивый дефицит кадров.

Практическим следствием этой тенденции стало заметное сокращение сроков закрытия вакансий. Для рабочих и линейных позиций этот период уменьшился на 10 дней, а в логистике, закупках и административной сфере поиск сотрудников теперь занимает всего один-два месяца. Такая динамика свидетельствует о высокой конкуренции среди нанимателей и их готовности оперативно привлекать нужных специалистов.

Таким образом, сложилась идеальная ситуация для карьерных изменений. Итогом текущей рыночной конъюнктуры становится укрепление позиций соискателей, которые получают возможность не только выбирать из широкого спектра предложений, но и заключать трудовые соглашения на более выгодных финансовых условиях в сжатые сроки.

