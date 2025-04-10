Регионам удалось оспорить решение ФАС о запрете закупок препарата от диабета

«Фордиглиф» — это торговое название генерика (аналога) препарата «Форсига», который содержит действующее вещество дапаглифлозин. Дапаглифлозин используется для лечения диабета 2-го типа, помогая контролировать уровень сахара в крови за счет увеличения выведения глюкозы с мочой и снижения аппетита.

Ранее у ФАС появились вопросы к «Акрихину», который начал продавать «Фордиглиф» в апреле 2024 года. Компанию обвинили в нарушении патента, принадлежащего международной фармацевтической компании AstraZeneca. Кроме того, ФАС наложила на «Акрихин» штраф в размере 577 млн руб.

Тем не менее суды пришли к выводу, что ФАС превышает свои полномочия и, следовательно, права «Акрихина» на реализацию своего продукта, аналогичного «Форсига», должны быть защищены. ФАС подала жалобу в Верховный суд, однако судья отклонил ее.

По информации экспертов, продажи оригинального препарата «Форсига» в 2024 году выросли на 64,5%, однако «Фордиглиф» также уверенно вошел в госзакупки с объемом поставок в 267,6 тыс. упаковок на сумму 448 млн руб. Однако «Фордиглиф» пока не представлен в розничных аптеках.

Долгий юридический спор между AstraZeneca и «Акрихином» продолжается на фоне продления патента AstraZeneca до 2028 года. «Акрихин» утверждает, что патент на дапаглифлозин стал общественным достоянием, в то время как AstraZeneca настаивает на продолжении законной силы своих патентных прав.

В настоящее время на даклифоглиф зарегистрировано шесть евразийских патентов, из которых один остается действующим в России, а остальные — утратили силу в некоторых странах.

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