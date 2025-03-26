Может ли сладкое привести к диабету: врач ответила на главный миф о болезни
Терапевт Леонтьева развеяла миф о влиянии сладкого на развитие диабета
Фото: [unsplash.com]
Врач-терапевт Наталья Леонтьева в интервью ИА RuNews24.ru рассказала, может ли обилие сладкого привести к диабету.
Одна конкретная причина не может вызвать развитие диабета, заявила врач. По ее словам, болезнь не появляется из-за увеличенного потребления сахара. Однако чрезмерное питание сладким может привести к лишнему весу, что часто приводит к ожирению. Только этот фактор может спровоцировать диабет второго типа, но не напрямую, а вкупе с другими признаками.
«Считается, что диабет возникает только у людей с лишним весом. Хоть ожирение является одним из основных факторов риска развития диабета 2-го типа, но диабет может появиться и у людей с нормальным весом. Это связано с генетической предрасположенностью, аутоиммунными заболеваниями и другими факторами», — объясняет врач.
Врач напомнила, что обилие сладкого и продуктов глубокой переработки в рационе может привести к развитию инсулинорезистентности и нарушению обмена веществ. Также существует гестационный диабет, но он развивается часто у женщин во время или после беременности.
Ранее был назван лучший вариант ужина при диабете.