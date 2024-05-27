Реконструкции мясоперерабатывающего комбината продолжается в подмосковном Серпухове

Отмечается, что застройщик АО «Михайловская слобода» реконструирует производственно-складское здание для того, чтобы в дальнейшем увеличить мощности мясоперерабатывающего завода. Работы по реконструкции стартовали в марте 2023 года, и на сегодняшний день выполнены наполовину.

Ожидается, что к объекту будет добавлено две пристройки в два и три этажа, а также будет установлено дополнительное оборудование; увеличены зоны упаковки и складирования продукции. Все работы завершатся в марте 2026 года и тогда предприятие сможет выпускать ежесуточно 13 тонн варено-копченых колбас; до 50 тонн вареных колбас, сосисок и сарделек; 10 тонн замороженных пельменей и других мясных полуфабрикатов.

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