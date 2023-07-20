Реконструкцию производственно-складского комплекса проведут в подмосковных Мытищах

Компания «Меллер» из Мытищ планирует расширить производственно-складское здание в рамках работ по реконструкции. Об этом рассказали в региональном Минжилполитики.

Известно, что ведомство уже выдало застройщику соответствующее разрешение. В проект по расширению производственных площадей вложат порядка ста пятидесяти миллионов рублей.

Ожидается, что площадь реконструкции составит две с половиной тысячи квадратных метров. Здание расширят с помощью пристройки — здесь будут изготавливать и хранить подоконники. Проведенные работы позволят создать на производстве шестьдесят новых рабочих мест.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что на выставке «Иннопром-2023» подписали соглашение с одной из белорусских компаний о создании в Мытищах оптово-распределительного сервисного центра.