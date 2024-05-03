Реконструкцию заготовительного цеха компании «Джилекс» завершили в Подольске
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области по итогам проведенной проверки выдал заключение о соответствии проектной документации реконструкции заготовительного цеха компании «Джилекс» в микрорайоне Климовск городского округа Подольск.
Напоминаем, что масштабную реконструкцию цеха начали в октябре позапрошлого года. В ходе работ здесь провели расширение существующего здания заготовительного цеха. Возведенная пристройка позволит увеличить производственную мощность предприятия.
Известно, что в данном цеху производят заготовки для насосного оборудования, а все операции загрузки-разгрузки осуществляются с помощью механизированных средств для того, чтобы упростить работу сотрудникам. В целом, все производство на предприятии автоматизировано уже на восемьдесят процентов.
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