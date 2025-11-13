Рекорд цены на авто побит: в России машина в среднем стоит 3,43 млн рублей

Автомобильный рынок России установил новый ценовой рекорд в октябре 2025 года. Согласно данным агентства «Автостат», которые опубликовали «Ведомости», средневзвешенная стоимость нового автомобиля достигла исторического максимума, составив 3,43 млн руб.

В годовом выражении рост цен составил 8%, а по сравнению с сентябрем автомобили подорожали на 2%. При этом общие темпы роста оказались минимальными с 2021 года, составив 6%.

Генеральный директор исследовательской компании «Автостат» Сергей Целиков объяснил причины продолжающегося подорожания. По его словам, стоимость машин активно разгоняют новости о предстоящем изменении системы утилизационного сбора на импортируемые автомобили.

С 1 декабря 2025 года базовая ставка сбора будет формироваться на основании типа и объема двигателя транспортного средства, а коэффициент — на основании его мощности. С 2026 года индексация утилизационного сбора будет проводиться ежегодно, с первого января ставка будет увеличиваться на 10-20%.

Статистика продаж показывает сохранение популярности ушедших с российского рынка автобрендов. В 2025 году лидером по этому показателю стала Toyota с долей 22,6%. С начала года продажи японского бренда увеличились на четверть, достигнув 21,4 тыс. автомобилей.

На второй позиции расположилась немецкая BMW с результатом 12,8%. Корейские производители Kia и Hyundai заняли третье и пятое места с долями 8,5% и 7,2% соответственно. Немецкий Mercedes-Benz с показателем 7,2% занял четвертое место, при этом продажи бренда продемонстрировали рост на 18%.

Ранее автоэксперт Сергей Петров посоветовал россиянам не откладывать покупку автомобиля.