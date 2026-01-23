Рекорд за рекордом: серебро получило потенциал для резкого роста

Мировые цены на серебро в перспективе могут вырасти до 1000 долларов за тройскую унцию в течение ближайших одного–пяти лет. Такой сценарий возможен при сохранении высокого инвестиционного интереса, участии центральных банков и одновременном сокращении добычи металла, рассказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

По оценке аналитика, достижение четырехзначной стоимости может стать реальностью при сочетании нескольких факторов. Один из них — резкое увеличение покупок со стороны частных инвесторов на фоне ожиданий ослабления доллара или других глобальных финансовых потрясений. Еще одним драйвером роста может стать расширение закупок серебра центральными банками в рамках диверсификации международных резервов. Дополнительное давление на рынок способен оказать нарастающий дефицит металла, если спад производства совпадет со стабильным или растущим спросом.

При этом точные сроки выхода цены на столь высокий уровень предсказать затруднительно, поскольку динамика будет зависеть от поведения ключевых участников рынка и макроэкономических условий.

С начала текущего года серебро подорожало примерно на 43,5%: в начале января котировки находились чуть выше 71 доллара за тройскую унцию. За прошлый год рост оказался еще более заметным — стоимость металла увеличилась примерно в 2,6 раза, поднявшись с уровня около 30 долларов.

Ранее сообщалось о категории товаров, которые могут подешеветь в 2026 году.