Рекордный урожай масличных культур собран в Рязанской области в этом году

В Рязанской области работники сельскохозяйственных предприятий собрали рекордный урожай масличных культур за всю историю региона. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональный Минсельхоз.

Уточняется, что рекорд урожая составил более 0,5 тонн.

Отмечается, что в текущем году в Рязанской области выращивали такие культуры, как подсолнечник, сою, рапс, горчица, фацелия и лен. Уборка указанных культур почти завершена. Кроме того, уборка остальных сельскохозяйственных культур также закончится раньше, чем в прошлые годы из-за теплой сентябрьской погоды.

Ранее сообщалось, что около девяти тысяч тонн яблок ранних сортов собрано в Крыму.