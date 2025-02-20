Минпромторг оценил возможность возвращения иностранных автобрендов

Россия не намерена поощрять возвращение иностранных автомобильных брендов на российский рынок. Об этом РИА Новости заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

По его словам, Россия не будет встречать эти компании с «распростертыми объятиями», и любой бизнес, который рассматривает возможность вернуться, должен быть готов к новым условиям.

«За все нужно будет платить, за все свое поведение. Мы будем, когда будет соответствующее поручение, готовить наше видение», — сказал Алиханов.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что автомобильные бренды Volkswagen и Volvo смогут вернуться в Россию, но уже на других условиях. По информации источника, те мощности в российских регионах, которые раньше принадлежали зарубежным компаниям, теперь используют отечественные производители.

Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова выступила с предложением закрыть западным брендам дорогу к возвращению на российский рынок.