Рёнхап: KIA запустила механизм своего возврата в Россию, чувствуя конец СВО

Южнокорейская компания KIA включила Россию в список стран, где она планирует продавать свои автомобили в среднесрочной перспективе до 2030 года, сообщает местное информационное агентство Рёнхап.

По информации, полученной от представителей отрасли, 9 апреля компания KIA на мероприятии «День инвестора» представила долгосрочную стратегию развития, в которой прогноз продаж на 2030 год был пересмотрен в сторону уменьшения и составил 4,19 млн автомобилей.

«Были озвучены объемы продаж по отдельным регионам лишь в отношении важнейших рынков, таких как Северная Америка (1,11 миллиона), Европа (774 тысячи), Южная Корея (580 тысяч) и Индия (400 тысяч). Но в общую цифру, как стало известно, вошли и 50 тысяч машин для продажи на российском рынке», — пишет агентство.

Как сообщает Рёнхап, в прошлом году Россия не была включена в долгосрочный план продаж, в отличие от нынешнего. Это, по мнению агентства, говорит о том, что после прихода к власти в США Дональда Трампа усилились ожидания скорого завершения военного конфликта на Украине.

Также, участие России в проекте свидетельствует о стремлении KIA к расширению географии сбыта в условиях растущей нестабильности.

Ранее сообщалось, что российские IT-компании попросили правительство о поддержке в случае возвращения фирм с Запада.