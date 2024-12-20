Решетников определил главный вызов для экономики России в 2025 году

Политика охлаждения экономики станет главным вызовом для России. В этом уверен министр экономического развития РФ Максим Решетников.

В комментарии «Эксперту» глава ведомства отметил, что пока негативных последствий в связи с такой политикой в РФ не наблюдается.

Решетников уточнил, что негативные эффекты сглаживаются традиционно высокими предпраздничными продажами, которые поддерживают рост Валового внутреннего продукта (ВВП). По словам министра, последствия политики охлаждения станут заметнее в феврале 2025 года.

Политика охлаждения экономики представляет собой набор мер, направленных на снижение темпов экономического роста с целью предотвращения инфляции, перегрева рынка и несбалансированности в отдельных секторах экономики.

Ранее глава Министра экономического развития РФ Максим Решетников объяснил колебания рубля нервозностью на рынке и разовыми факторам.