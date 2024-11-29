Решетников объяснил колебания рубля нервозностью на рынке и разовыми факторами

Министр экономразвития РФ Максим Решетников объяснил, что сейчас происходит с курсом рубля и почему он так колеблется. Об этом пишет ТАСС.

По данным издания, Решетников отметил плотную работу российского правительства вместе с ЦБ РФ, необходимые решения уже принимаются. Решетников назвал текущую ситуацию на рынке нервозностью, а также отметил, что колебания рубля вызваны лишь разовыми факторами, в том числе и спекулятивного характера.

Также Решетников отметил, что как только нервозность на валютном рынке закончится, курс вернется к фундаментальным значениям.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на изменения курса доллара и евро отреагировал и представитель Кремля Дмитрий Песков, который отметил, что это никак не отразится на благосостоянии россиян.