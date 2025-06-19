Решетников попросил Набиуллину проявить любовь к экономике

Министр экономического развития России Максим Решетников обратился к главе Банка России Эльвире Набиуллиной с необычной просьбой — проявить «немного любви» к экономике страны. Это произошло в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

В ходе сессии «Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов» Решетников подчеркнул необходимость более внимательного отношения к экономическому развитию России.

«Мы упрощаем дискуссию. Либо у нас инфляция 4%, либо все как в Турции. Помимо веры в инфляцию в 4%, можно немного любви к экономике?» — отметил глава ведомства.

Решетников добавил, что нынешняя ситуация в России вызывает опасения. Он выразил желание увидеть не только статистические показатели, но и «немного любви» со стороны монетарных и экономических структур к российскому рынку, чтобы обеспечить стабильность и рост.

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 1997 года. Форум является крупнейшим деловым мероприятием в России. С 2005 года его участником стал президент страны.

Основная аудитория ПМЭФ — руководители крупнейших российских и иностранных компаний, политики, главы правительств и губернаторы. Его главная цель — служить платформой для бизнеса, способствующей преодолению барьеров и развитию сотрудничества между Россией и остальным миром.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил о выходе России на грань рецессии.