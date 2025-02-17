Решетников заявил о начавшемся охлаждении российской экономики

В конце прошлого года в России начали первые признаки охлаждения экономики страны. Такое заявление сделал руководитель Министерства экономики и развития Максим Решетников, его слова привел «Интерфакс».

По утверждению министра, в ноябре и декабре темпы экономического роста стали падать. В ряде отраслей почти перестали расти показатели, в особенности это относится к деревообработке, пищевой промышленности, а также химпрому.

«Сокращается объем заказов у бизнеса. Ярким примером здесь является автомобильный рынок, где из-за высоких ставок по кредитам падают продажи и легкового транспорта, спецтехники, сельхозтехники», — указал он.

Повышение кредитной ставки и ужесточение всей финансовой политики привело к снижению спроса, а также падению объема инвестиций. Все это повлияет в будущем на предложения на рынке. Минэкономразвития, по словам Решетникова, сейчас работает в тесной связке с другими ведомствами, чтобы увязать между собой денежно-кредитную и бюджетно-налоговую политики. По его словам, надо найти необходимый баланс между ними, это поможет и сдержать инфляцию, и даст развиваться экономике России.

Ранее сообщалось, что в РФ впервые с допандемийных времен начал повышаться уровень безработицы. Планируется, что она в ближайшее время возрастет с текущих 2,3% до 2,6%. К этому ведет охлаждение экономики и меньшая востребованность рынка труда в рабочих руках.