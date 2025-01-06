По словам британского дипломата Яна Прауда, западным государствам необходимо признать, что введенные с 2014 года санкции против РФ, призванные повлиять на принимаемые Москвой решения, оказались неработоспособными. Об этом сообщило издание Responsible Statecraft.

Он подчеркнул, что за все 11 лет антироссийские санкции ни разу не смогли ограничить принимаемые главой государства решения.

По мнению британского дипломата, опыт показывает, что предложения новых способов оказания экономического давления на Москву бесполезны, поскольку они только продлят войну вместо того, чтобы ее остановить.

Он отметил, что в итоге целесообразно поставить вопрос о том, как завершить украинский конфликт и закончить экономическую войну.

Ранее сообщалось, что партнеры США расширяют торговлю с Россией и ослабляют поддержку Украины.