Ресторанный бизнес России столкнулся с аномальным спадом трафика в декабре при росте среднего чека

Рестораны и бары по всей России переживают неожиданно слабый декабрь. Согласно данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с 1 по 20 декабря количество чеков в заведениях общепита сократилось на 5% в целом по стране и на 9% в Москве. Об этом пишет « Коммерсантъ ».

При этом парадоксальным образом средний чек вырос на 13% как по России, так и в столице. Этот рост в два раза превышает официальный уровень инфляции, хотя и соответствует наблюдаемому росту цен. Эксперты и рестораторы видят в этом главную проблему: посетители стали реже ходить в заведения, так как они стали ощутимо дороже.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Алексей Небольсин охарактеризовал декабрь как «самый провальный месяц года». Основатели известных сетей подтверждают, что спад в этом году гораздо заметнее, чем в предыдущие. Совладелец сетей Wokker и «Брикет Маркет» Никита Рогозный предположил, что у людей отсутствует традиционное предновогоднее настроение, подталкивающее к походам в кафе.

В то же время сегмент фастфуда демонстрирует противоположную динамику. Количество чеков в заведениях быстрого питания в России за тот же период выросло на 8%, а в Москве — на 6%, при росте среднего чека на 11% и 10% соответственно. Это говорит о том, что потребители, экономя, переориентируются на более бюджетный формат питания.