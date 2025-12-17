Эксперты зафиксировали снижение среднего бюджета на новогодние праздники в два раза

Россияне готовятся отметить Новый год в режиме жесткой экономии, запланировав траты на торжество в среднем вдвое меньше, чем годом ранее. Такие данные приводятся в новом исследовании, а эксперты объясняют эту тенденцию инфляцией и перераспределением расходов в пользу наиболее важных для каждой семьи направлений, передает издание «Коммерсантъ».

По данным сервисов, праздновать в этом году намерены 87% жителей страны, а средний бюджет на подготовку составляет около 14 тысяч рублей. Этот показатель значительно снизился: по разным оценкам, в прошлом году планируемые траты колебались от 25 до 30 тысяч рублей на семью. Причину такой трансформации экономисты видят в общей стратегии сбережений.

Профессор Финансового университета Александр Сафонов поясняет, что из-за роста цен на основные товары и услуги люди сознательно ограничивают траты, исключая менее важные позиции. Однако, по его мнению, россияне не отказываются от праздника полностью, а лишь перераспределяют бюджет. Например, экономя на подарках, семья может выбрать поездку на каникулы.

Главной статьей расходов по-прежнему остается праздничный стол. Однако, как отмечают аналитики, подход к его формированию стал более рациональным. Символами праздника большинство россиян по-прежнему считают мандарины (56%) и традиционные салаты (52%), но деликатесы закупают в гораздо меньших количествах. При этом базовая стоимость приготовления салата «Оливье» остается стабильной благодаря снижению цен на картофель, лук, морковь и яйца.

Парадоксально, но на фоне общей экономии резко вырос спрос на аренду загородного жилья для новогодних каникул. Этот тренд подтверждает тезис экспертов о перераспределении средств: сэкономленное на одном направлении люди готовы потратить на другой, более ценный для них опыт, например, на отдых в Карелии или Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали перепроизводство яиц, обвалившее рентабельность рынка.