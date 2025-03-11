Ретейлеры попросили отменить штрафы за грузоперевозки в «просушку»

Ретейлеры обратились к правительству с просьбой об отмене штрафов за проезд их грузового транспорта по дорогам регионов во время весенней «просушки», сообщил «Коммерсантъ».

По данным издания, общая сумма автоматических штрафов для X5 Group и «Магнита в текущем году может превысить 600 млн руб. Компании успешно оспаривают эти штрафы в суде, но возврат средств занимает длительное время, до полутора лет. Производители цемента также испытывают трудности из-за автоматизированной системы штрафования.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющая крупнейших ретейлеров, и Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) направили обращение к вице-премьеру Виталию Савельеву с просьбой дать указания органам власти по решению проблем с автоматическим начислением штрафов грузоперевозчикам во время «просушки» дорог.

«Просушка» — это временные ограничения на движение тяжеловесных автомобилей по дорогам местного и регионального значения, обычно вводимые весной (апрель-июнь) на 30 дней для защиты дорожного покрытия от разрушения в неблагоприятных погодных условиях.

Ранее сообщалось, что известный шеф-повар и телеведущий Ивлев закрыл свой проект в ретейле.