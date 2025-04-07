Reuters узнал подробности об ответных пошлинах ЕС против США

Еврокомиссия собирается ввести против США ответные пошлины, размер которых может достичь 25%. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Документ с предложением по ответным мерам, как пишет агентство, направили на согласование государствам. Под повышенными тарифами ЕС могут оказаться все товары из США, кроме виски. При одобрении жесткие торговые меры могут вступить в силу уже 16 апреля.

Официальные представители Еврокомиссии информацию не подтверждали.

Напомним, что американский президент Дональд Трамп ввел 2 апреля пошлины в размере 10% на все импортные товары. Под нововведения попали 185 стран. При этом для ряда государств действуют более высокие тарифы: для ЕС это 20%, для Китая — 34%. Однако самые высокие пошлины у заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон (50%) и Камбоджи (49%).

Ранее стало известно о возможном увеличении пошлин США против Китая: показатели могут превысить 100%.