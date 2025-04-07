Стало известно о возможном увеличении до 104% пошлин США на продукцию из Китая

Соединенные Штаты рассматривают возможность увеличения до 104% ввозных пошлин на поступающие из Китая товары, если КНР не захочет отказываться от введения новых пошлин на американскую продукцию. Об этом агентство AFP сообщило со ссылкой на слова источника из Белого дома.

Настолько высокого показателя американские пошлины достигнут в том случае, если глава США Дональд Трамп сдержит слово и выполнит ранее озвученную угрозу, поднимет тарифы для КНР еще на 50%, которые дополнят согласованную ставку в 54%. Согласно прогнозу, новую планку могут утвердить 9 апреля. При этом китайские пошлины на товары из Штатов составляют 34%.

Ранее стало известно, почему Трамп не стал вводить пошлины в отношении России. При этом, по словам главы Национального экономического совета при Белом доме Кевина Хассета, возможно, это лишь временная мера и в перспективе глава США может изменить свое решение.