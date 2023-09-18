Резидент ОЭЗ «Дубна» на 80 процентов увеличил объем выпуска лекарственных препаратов

Фармацевтическая компания, работающая в особой экономической зоне «Дубна», с января по август текущего года произвела на 81,2 процента больше упаковок лекарственных препаратов, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные привели в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья со ссылкой на сообщение компании.

Как отметила глава ведомства Екатерина Зиновьева, компания работает в ОЭЗ «Дубна» с 2019 года. Она выпускает важнейшие лекарственные препараты и вносит весомый вклад в импортозамещение лекарств. Кроме того, добавила министр, предприятие является надежным партнером Московской области. С компанией подписаны два офсетных контракта на общую сумму свыше пяти миллиардов рублей.

К концу августа предприятие выпустило свыше 2,8 миллиона упаковок готовой продукции по разным терапевтическим направлениям, уточнила, в свою очередь, гендиректор фармацевтической компании Евгения Шапиро.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что инвестиции в основной капитал Подмосковья составили свыше 500 миллиардов рублей за полгода.