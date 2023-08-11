Резидент ОЭЗ «Дубна» запустил производство компонентов для микроэлектроники

В подмосковной особой экономической зоне «Дубна» запустили производство компонентов для микроэлектроники на основе керамики. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки.

Производство запустила компания, которая производит электронные компоненты для отечественной промышленности, в том числе платы, пассивные керамические компоненты и газовые сенсоры, уточнили в ведомстве.

Инвестиции в проект превысили 150 миллионов рублей, рассказала глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева. Благодаря запуску производства было создано пятьдесят рабочих мест, в дальнейшем компания планирует увеличить штат до восьмидесяти сотрудников.

В ближайшее время резидент ОЭЗ «Дубна» планирует увеличить мощности предприятия. Будет построен второй корпус площадью около 1,1 тысячи квадратных метров. Уже в следующем году производитель намерен выйти на оборот в пятьсот миллионов рублей. Ожидается, что к 2026 году компания займет до двадцати процентов отечественного рынка металлизированных керамических корпусов и до тридцати процентов — керамических плат.

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