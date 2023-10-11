Резиденты подмосковной особой экономической зоны имеют льготы по таможенной пошлине

Резиденты ОЭЗ «Дубна» получают хорошую выгоду от обнуления таможенной пошлины на территории ОЭЗ «Дубна».

Как отмечает заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, резиденты за пять с половиной лет смогли сэкономить 1,06 миллиарда рублей.

Режим свободной таможенной зоны — одно из преимуществ локализации инвестиционных проектов на территории ОЭЗ «Дубна». Он позволяет без уплаты таможенной пошлины ввозить из-за рубежа продукцию, которая используется в производстве на территории особой экономической зоны. Аналогичная нулевая ставка действует и в отношении продукции, вывозимой за рубеж.

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