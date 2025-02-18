Резкое похолодание оказало положительное влияние на сельское хозяйство в Крыму

По словам министра сельского хозяйства Республики Крым Дениса Кратюка, резкое похолодание и осадки в текущем месяце оказали положительное влияние на аграрный сектор в регионе. Об этом сообщает «Крым 24».

Он уточнил, что февральские окна, традиционно ожидаемые в текущем месяце, сместились на месяц раньше. Так, уже зафиксировано цветение у ряда видов слив в Бахчисарайском районе.

По мнению крымского чиновника, таким образом специалисты эффективно борются с вредителями и останавливают их активный рост. Также растения, которые должны цвести и плодоносить в весенний сезон, сегодня находятся в нормальном состоянии покоя, что значит, что они станут плодоносить в нужное время.

Он добавил, что прогнозируемая в ближайшее время температура -6…-10 °С не представляет проблемы, так как озимые культуры традиционно выдерживают морозы до -15 °С.

Ранее итоги уборочной кампании подвели в Московской области.