РФ и Казахстан пообещали компенсировать перепроизводство нефти в рамках ОПЕК+

Россия и Республика Казахстан будут в полной мере компенсировать друг другу перепроизводство нефти в рамках договора организации ОПЕК+. Об этой договоренности сообщил ТАСС .

Между вице-премьером РФ Александром Новаком и министром энергетики Казахстана состоялся телефонный разговор, во время которого они договорились о компенсации за добычу нефти сверх установленного уровня.

«Стороны подчеркнули важность роли ОПЕК в стабилизации мировых рынков нефти, необходимость сотрудничества и соблюдения соглашений, включая добровольное сокращение добычи и компенсацию за любое превышение оговоренных уровней», — заявили по этому поводу в аппарате Новака.

Обе стороны высказались о своей полной приверженности сокращению объема добываемой нефти, поскольку такой шаг обеспечивает стабильность мирового нефтяного рынка, а также поддерживает всемирную экономику.

Ранее власти Казахстана сообщили, что намерены продлить запрет на вывоз ряда видов нефтепродуктов за пределы ЕАЭС. Они захотели продлить мораторий до конца 2026 года. Это поможет данной стране предотвратить рост цен на своей территории.