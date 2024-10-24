Казахстан ограничит вывоз нефтепродуктов за пределы ЕАЭС

Казахстан намерен продлить запрет на вывоз некоторых нефтепродуктов за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 31 декабря 2026 года. Проект приказа, включающий такие меры, разработан министерствами энергетики, торговли и интеграции, финансов и национальной экономики.

Предыдущий запрет планировалось снять 31 декабря 2024 года.

Основными причинами продления запрета являются рост спроса на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо в стране, а также значительные объемы «серого» экспорта и перетоков горюче-смазочных материалов (ГСМ), достигающие 10 тыс. тонн в месяц.

Ожидается, что запрет поможет эффективно загрузить мощности казахстанских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и снизить дефицит автомобильного бензина. Кроме того, он позволит поддерживать условия беспошлинных поставок и исключить реэкспорт импортных нефтепродуктов.

Ранее стало известно, что казахстанская компания «Аджип каспиан си» запустила экспорт нефти через трубопровод «Дружба», с объемом отгрузки в июне около 20 тыс. тонн, в Германию. «Аджип каспиан си» стала третьей компанией, экспортирующей нефть в ФРГ по этому трубопроводу, после «Карачаганак петролиум оперейтинг» и Inpex North Caspian Sea.

Казахстан является одним из крупнейших производителей нефти в Центральной Азии. Республика также экспортирует нефть в Китай через трубопроводы. Основными регионами, где добывается нефть в стран, являются Актюбинская, Павлодарская и Западно-Казахстанская области.

Ранее заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин сообщил о введении запрета на ввоз пшеницы из государств ЕАЭС, в том числе из России.