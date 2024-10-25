РИА Новости: Центробанк 25 октября повысит ключевую ставку до 20-21%

Центральный банк Российской Федерации в пятницу, 25 октября, повысит ключевую ставку на 1–2 процентных пункта, сообщает со ссылкой на большинство аналитиков РИА Новости.

Таким образом, если это произойдет, то ставка составит 20–21% годовых, уточняет агентство. В то же время отмечается, что уже к лету наметится тенденция к снижению ключевой ставки.

«По мнению большинства экспертов, цикл снижения ставки может начаться летом 2025 года, к концу года ставка может снизиться до уровня 16-17%», — приводит ся в публикации.

Напомним, в минувшем сентябре Банк России в очередной раз еще поднял ключевую ставку — на 1 процентный пункт. В настоящее время она составляет 19% годовых. Что до максимального размера ставки, то он был зафиксирован в апреле 2022 года на уровне 20%.

Ранее о возможном поднятии Центробанком ключевой ставки и именно 25 октября высказались ряд опрошенных РБК экономистов.