РИАН: отремонтировать квартиру в 2025 году станет дороже на 10-20%

В России в 2025 году стоимость ремонта квартир может вырасти на 10–20%, сообщил Тигран Симонян, основатель строительной компании «Параллель», в интервью РИА Недвижимость.

Со слов собеседника агентства, ценник косметического ремонта будет стартовать в наступившем году от 30 тысяч рублей за один квадратный метр.

«В 2025 году будет повышение цен на ремонт в первом квартале на 10-15%. По итогам же следующего года мы прогнозируем для рынка рост цен как минимум на 20%», — пояснил Симонян.

Он также отметил, что стоимость работ без учёта материалов в первом квартале года увеличится на 10–15%, а к середине года может вырасти на 20–25% по сравнению с текущими показателями.

Ранее сообщалось, что эксперт по недвижимости Сырцов спрогнозировал ситуацию на рынке «вторички» в 2025 году.