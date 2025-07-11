РИАН: плата за электроэнергию в России может вырасти на 5-15%

В связи с использованием систем охлаждения в условиях жаркой погоды, стоимость электроэнергии может увеличиться на 5–15% в различных регионах Российской Федерации, как поведал в беседе с РИА Новости Антон Аверьянов, генеральный директор группы компаний «ST IT» и эксперт рынка TechNet Национальной технологической инициативы.

Он подчеркнул, что в условиях аномально высоких температур, как сейчас, потребление энергии в домах увеличивается примерно на 20–30% из-за необходимости использования систем кондиционирования.

В сфере бизнеса, где применяются более производительные системы охлаждения, увеличение энергопотребления может быть ещё более существенным, как отметил Аверьянов.

Конкретный же размер увеличения расходов определяется несколькими аспектами: спецификой энергоснабжения в конкретном регионе, структурой тарифов и способностью энергетической системы выдерживать пиковые нагрузки, как отметил специалист.

Напомним, с 1 июля в России стартовало плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Рост составит от 8,6% до 21,1% в зависимости от региона. Зампред думского комитета по ЖКХ Светлана Разворотнева пояснила логику изменений.