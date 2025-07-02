Депутат Разворотнева назвала причины роста тарифов на услуги ЖКУ в России

С 1 июля в России стартовало плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Рост составит от 8,6% до 21,1% в зависимости от региона. Зампред думского комитета по ЖКХ Светлана Разворотнева пояснила логику изменений. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, повышение коснется только тарифов на ресурсы (воду, газ, электроэнергию), а не всей квитанции. Правительство еще в 2024 году установило региональные потолки роста, но большинство субъектов не достигнут максимума.

Парламентарий добавила, что ключевых причин повышения тарифов две: скачок цен на газ (+21%), напрямую влияющий на себестоимость услуг, а также критический износ инфраструктуры: сети, построенные в СССР, исчерпали ресурс и требуют срочной модернизации.

По ее мнению, повышение объективно вызвано удорожанием ресурсов и чрезвычайным износом сетей (до 70% труб требуют замены). Однако это двойной удар по гражданам: инфляция плюс сезонный рост цен на продукты. Государство компенсирует платежи лишь льготникам, оставляя основную массу населения один на один с растущими счетами.

Разворотнева резюмировала, что тарифный рост — вынужденная мера для модернизации ЖКХ, но его последствия лягут на кошельки россиян уже этим летом. Ключевой вопрос — сможет ли обновление инфраструктуры в перспективе снизить аварийность и затраты.

Ранее также эксперт комитета Госдумы по строительству и ЖКХ объяснил необходимость повышения тарифов ЖКХ.