РИАН: Россия стала главным поставщиком газа в Евросоюз впервые с мая 2022 года

В минувшем сентябре Российская Федерация, несмотря на многочисленные санкции со стороны западных стран, вновь вышла на первое место среди поставщиков газа в Евросоюз. Как свидетельствуют произведенные РИА Новости со ссылкой на данные Евростата расчеты, это произошло впервые с весны 2022 года.

В материале агентства приводится, в сентябре европейские топливные компании купили у России голубого топлива на €1,4 млрд. Этот показатель на треть больше закупок газа за тот же период времени годом ранее.

«При этом примерно 40% в поставках приходится на сжиженный природный газ, а 60% — на трубопроводный. Такой скачок в экспорте позволил России стать главным поставщиком „голубого топлива“ в ЕС по итогам сентября с долей в 23,74 процента против августовских 16,54 процента», — сообщает РИА Новости.

Следом за Россией в списке лидеров по поставкам газа в ЕС идет Алжир, на третьем месте — США. При этом последние поднялись на третье место с пятого, нарастив продажи на 21%. На четвертом месте Норвегия, на пятом — Британия.

Ранее сообщалось, австрийская компания OMV сообщила, что «Газпром экспорт» уведомил ее о прекращении поставок газа с 16 ноября.