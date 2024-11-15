OMV получила от «Газпром экспорт» уведомление о прекращении поставок с 16 ноября

Австрийская компания OMV сообщила, что «Газпром экспорт» уведомил ее о прекращении поставок газа с 16 ноября. Эта информация опубликована на платформе CEGH REMIT.

В своем сообщении «Газпром экспорт» проинформировал OMV Gas Marketing & Trading GmbH (OGMT), что с 06:00 по центральноевропейскому времени 16 ноября 2024 года поставки природного газа по австрийскому контракту приостанавливаются, фактически сокращаясь до 0%.

В условиях такой ситуации стоимость газа на европейских торговых площадках на короткий срок возросла на 3% и достигла $515 за 1 тысячу кубометров, однако вскоре она немного снизилась.

Ранее сообщалось, что в скором времени газ из РФ может прекратить поступать в Австрию через украинскую территорию.

Между тем гендиректор австрийской нефтегазовой компании OMV считает, что до тех пор, пока не ввели санкции на газ из России, компания «обязана» придерживаться актуального контракта с «Газпромом».