РИАН: ЦБ сохранит 21 марта ключевую ставку на уровне 21% годовых

В пятницу Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых. По мнению аналитиков, опрошенных РИА Новости , регулятор, вероятно, продолжит выжидательную позицию и будет собирать больше информации об экономической ситуации.

Эксперты не могут прийти к единому мнению относительно того, когда начнётся цикл снижения ключевой ставки. Некоторые специалисты полагают, что это произойдет уже в июне, в то время как другие прогнозируют снижение не ранее окончания летнего периода или начала осени.

Относительно того, какой будет процентная ставка к концу 2025 года, мнения экспертов также разошлись. Некоторые аналитики предполагают, что в декабре она может составить 18-19%, в то время как другие ожидают ее снижения до 14%.

Ранее экономист Константин Ордов рассказал, инструменты денежно-кредитной политики начали оказывать влияние на инфляционный процесс, что абсолютно свидетельствует о том, что Банк России в перспективе может перейти к смягчению и кредиты будут вновь доступными.