Риелтор Апрелев пояснил причины роста стоимости аренды на 15-20 % в ближайшие месяцы

Стоимость аренды жилья в нашей стране в ближайшие месяцы вырастет еще на 15-20 %, что обусловлено сезонными факторами, а также высокой ключевой ставкой, из-за которой покупка недвижимости на вторичном рынке в ипотеку стала труднодоступной для большей части населения. По словам вице-президента Гильдии риелторов Константина Апрелева, точно сказать, случится ли традиционный откат цен с января 2025 года невозможно, поскольку все станет зависеть от ситуации с ипотечными кредитами. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что рынок съемного жилья имеет цикличный, сезонный характер. Ежегодно рост цен на аренду начинается с августа, когда в крупные города прибывают студенты на обучение в вузах. Также в сентябре к этому прибавляется поток трудовых ресурсов из регионов РФ и стран ближнего зарубежья. Сезонное удорожание продолжается вплоть до ноября–декабря, после чего с января следующего года происходит коррекция рынка. Таким образом, арендовать квартиру выгоднее всего именно весной и в первой половине лета.

По мнению риелтора, кроме того, на рост стоимости аренды жилья оказали влияние и инфляция, и рост доходов населения, занятых в сфере ВПК и служащих в зоне спецоперации.

Он отметил, что случится ли традиционный откат арендных ставок с января 2025 года, на данный момент сказать сложно, поскольку все будет зависеть от спроса на рынке аренды жилья, который продолжает идти в рост.

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