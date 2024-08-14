Юрист Остапенко назвал способ безопасно снять квартиру и не нарваться на аферистов

По словам юриста Ярослава Остапенко, в случае аренды квартиры необходимо тщательно изучить договор. Об этом сообщило NEWS.ru.

Он отметил, что также следует никогда не вносить предоплату до подписания договора и получения ключей, поскольку нередко мошенники просят задаток и исчезают.

По мнению эксперта, в договоре должны быть прописаны полные данные арендодателя и арендатора, адрес, кадастровый номер, метраж и число комнат в квартире, срок аренды, размер арендной платы и порядок ее внесения, права и обязанности сторон, условия досрочного расторжения договора.

Он добавил, что важно составить и акт приема-передачи квартиры, который фиксирует ее состояние и перечисляет мебель и технику. Это поспособствует избежать споров между арендодателем и арендатором и минимизировать риски при аренде.

Ранее сообщалось, что три с половиной тысячи учителей получают выплату на аренду жилья в Подмосковье.