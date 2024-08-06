Риелтор Барсуков перечислил причины невозможности удешевления новостроек до конца года

В одном из банков прогнозируют снижение стоимости новостроек в нашей стране к концу этого года на 10-20 % на фоне падения выдачи льготной ипотеки. По словам ведущего эксперта Российской гильдии риелторов Константина Барсукова, это заявление является ложным, и его реализация невозможна. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он уточнил, что никаких предпосылок к удешевлению жилья в новостройках к концу года не наблюдается, прежде всего в массовом порядке.

По мнению эксперта, падение стоимости новостроек возможно ближе к концу года лишь за счет скидок и акций.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев перечислил причины сильного удорожания земельных участков в России.