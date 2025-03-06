Риелтор Барсуков пояснил, почему льготная ипотека не должна существовать как класс

По словам советника президента Гильдии риелторов Москвы Константина Барсукова, должна быть помощь от государства не за счет льготной программы компенсации ставки, а за счет частичной оплаты платежей конкретным семьям. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он отметил, что ипотечная ставка должна быть единой, то есть рыночной, для всех, поскольку благодаря разнице в ставках случился перекос, застройщики перевернули рынок. Таким образом, «первичка», по сути, недостроенный товар, стоит дороже «вторички», поскольку на него особые условия по ипотеке.

По мнению риелтора, в случае если государство вводит льготную программу, то есть нерыночный инструмент, тогда оно должно нерыночным образом регулировать цены для тех, кто применяет указанный инструмент.

Он добавил, что застройщики поменяли мировосприятие у покупателей. Теперь покупатель мыслит не категорией «какова стоимость квартиры», а категорией «ежемесячного платежа, чтобы владеть квартирой», что дает возможность застройщикам манипулировать ценами на жилье.

Ранее сообщалось, что правительство РФ задумалось над расширением программы семейной ипотеки.