Риелтор Барсуков пояснил, почему льготная ипотека не должна существовать как класс
Риелтор Барсуков назвал наиболее оптимальный вариант господдержки ипотеки
Фото: [Медиасток.рф]
По словам советника президента Гильдии риелторов Москвы Константина Барсукова, должна быть помощь от государства не за счет льготной программы компенсации ставки, а за счет частичной оплаты платежей конкретным семьям. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что ипотечная ставка должна быть единой, то есть рыночной, для всех, поскольку благодаря разнице в ставках случился перекос, застройщики перевернули рынок. Таким образом, «первичка», по сути, недостроенный товар, стоит дороже «вторички», поскольку на него особые условия по ипотеке.
По мнению риелтора, в случае если государство вводит льготную программу, то есть нерыночный инструмент, тогда оно должно нерыночным образом регулировать цены для тех, кто применяет указанный инструмент.
Он добавил, что застройщики поменяли мировосприятие у покупателей. Теперь покупатель мыслит не категорией «какова стоимость квартиры», а категорией «ежемесячного платежа, чтобы владеть квартирой», что дает возможность застройщикам манипулировать ценами на жилье.
Ранее сообщалось, что правительство РФ задумалось над расширением программы семейной ипотеки.