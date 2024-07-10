Риэлтор объяснила, как новые условия семейной ипотеки отразятся на стоимости жилья

Министерство финансов Российской Федерации опубликовало новые условия семейной ипотеки, продлив программу до 2030 года. Вице-президент Российской гильдии риэлторов Екатерина Векшина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как эти изменения отразятся на стоимости недвижимости.

Согласно статье, опубликованной минфином, в Москве и области можно оформить ипотечный кредит до 12 миллионов рублей, со ставкой 6% годовых и первоначальным взносом от 20% суммы. Стало больше категорий граждан, которые могут претендовать на участие в программе, однако эксперты отмечают фактическое сужение условий.

«По нашим данным, из тех, кто раньше мог претендовать на семейную ипотеку, сейчас 90% заемщиков не могут этого сделать. Например, если раньше семья брала хотя бы один льготный кредит, то теперь они не могут подать документы на семейную ипотеку, согласно предварительным разъяснениям Минфина», — пояснила Векшина.

Она добавила, что в Москве и области из 50 компаний-застройщиков только одна собирается использовать в проектах эскроу-счета, наличие которых обязательно для применения семейной ипотеки.

«Мы сейчас не видим, чтобы эта программа сильно влияла на формирование цен на рынке недвижимости. Особенно если речь идет о Москве и области. Условия составлены так, что перенаправляют спрос в регионы», — заключила Векшина.

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