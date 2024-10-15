Риелтор Попов рассказал, как подорожало жилье в столице за последние месяцы

По словам аналитика недвижимости Алексея Попова, квадратный метр в московских новостройках увеличился в стоимости на полтора процента, то есть до 372 тыс. рублей, за июль — сентябрь текущего года. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что в некоторых столичных районах на фоне выхода на рынок новых квартир происходит определенное удешевление жилья, однако в целом динамика цен положительная.

По мнению аналитика, за последние три месяца становится больше районов, где можно зафиксировать заметное падение цен, где-то на 3% или более. При этом почти в 60 районах цены не меняются, а в 10 — увеличиваются.

Ранее сообщалось, что продажи недвижимости в Московской агломерации за год снизились на 57%.