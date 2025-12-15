Риелтор раскрыл, как прецедент с возвратом квартиры Долиной повлиял на рынок недвижимости

Общественный резонанс вокруг громкого дела Ларисы Долиной, которой удалось через суд вернуть проданную квартиру, породил на рынке недвижимости множество тревожных слухов. Покупатели вторичного жилья начали опасаться, что подобные прецеденты могут стать массовыми и подорвать стабильность сделок, а цены начнут снижаться из-за возросших рисков. Как отмечает старший партнер сети офисов Vysotsky Estate Сергей Смирнов, реальное влияние этой истории на рынок сильно преувеличено. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, на всю Москву, по его оценкам, находится в разработке не более 130 подобных дел о возврате жилья, что составляет ничтожно малую долю от общего объема сделок. Тенденции ценообразования на вторичном рынке определяются куда более фундаментальными факторами — спросом, предложением и ипотечными ставками, а не единичными судебными решениями. Кроме того, количество квартир, продаваемых пожилыми людьми или лицами, подверженными влиянию извне, не столь велико, как может казаться после громких новостей.

Эксперт добавил, что в плане рынка новостроек, то здесь ситуация и вовсе иная — спрос на готовое жилье остается стабильным, и покупатели не станут массово отказываться от вторички из-за единичных кейсов. Ключевое последствие этой истории, по мнению эксперта, заключается в другом: она служит мощным сигналом для всех участников рынка. Покупателям теперь необходимо проявлять повышенную осмотрительность и работать только с проверенными профессиональными юристами и риелторами, которые смогут оценить все юридические риски сделки, особенно при покупке у пожилых собственников.

По его мнению, прецедент Долиной вряд ли перевернет отрасль, но он заставляет всех действовать более ответственно и прозрачно. В конечном счете, этот случай работает на оздоровление практик, где профессионализм и тщательная юридическая проверка становятся не просто рекомендацией, а необходимым условием для безопасной покупки квартиры.

