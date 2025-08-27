Риелтор спрогнозировала ситуацию на рынке арендного жилья с приходом осени

Рынок арендного жилья в России традиционно переживает пик активности в августе и сентябре, и этот год не станет исключением. По словам эксперта по недвижимости Натальи Перескоковой, это касается не только столицы, но и большинства крупных городов страны. Об этом сообщает Life.ru.

Она уточнила, что основная причина ажиотажа — возвращение к привычному ритму жизни после летнего сезона. В города массово прибывают студенты и иногородние специалисты, а семьи, вернувшиеся из отпусков, начинают активный поиск жилья поближе к работе, школе или детскому саду. В результате спрос резко взлетает, в то время как количество доступных предложений, наоборот, сокращается.

По мнению риелтора, эти процессы закономерно ведут к значительному росту цен. Часть собственников, которые летом сдавали квартиры посуточно, возвращаются в сегмент долгосрочной аренды, однако это не компенсирует дефицит предложения в базовом сегменте. По оценкам эксперта, в Москве и Санкт-Петербурге арендные ставки уже демонстрируют рост в 5-7%, а к началу сентября их совокупный подъем в массовом сегменте может достигнуть 25-27%. На этом фоне более умеренная динамика ожидается в премиальном сегменте, где рост цен традиционно составляет около 3-5% из-за отсутствия подобного ажиотажа. Однако и здесь количество по-настоящему качественных предложений остается ограниченным.

Она отметила, что дополнительное давление на рынок аренды оказывает и ситуация с ипотекой. Высокие ставки вынуждают многих откладывать покупку жилья, что формирует устойчивый отложенный спрос, который теперь переключается на арендный сектор, поддерживая в нем высокие цены и дефицит предложения.

